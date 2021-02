Come investire in materie prime

Il “comune mortale” tende a pensare che alcune tipologie di investimento non siano in alcun modo alla sua portata. Nel senso che proprio si ritiene impossibile, per chi non possiede enormi capitali o per chi non gestisce una società di investimento, dedicarsi a particolari mercati, come quello delle materie prime. In realtà questo tipo di investimento è oggi possibile per chiunque, fermo restando il fatto che si tratta di investimenti decisamente rischiosi, non adatti ai neofiti.

Compravendita di materie prime

Chiunque abbia letto i giornali negli ultimi anni sa che l’andamento del prezzo del petrolio sta avendo particolari contraccolpi. Negli ultimi 10 anni la volatilità in questo settore è stata impressionante, con massimi storici toccati nel corso del 2008, e minimi che hanno preoccupato molti già nel corso del 2015. Se è vero che anche il comune investitore si può dedicare alle speculazioni sull’andamento della quotazione del petrolio, è vero anche che solitamente in questi casi non ci si dedica alla compravendita. Anche perché sono in pochi coloro che saprebbero come gestire le materie prime acquistate. Solitamente in questi casi si preferisce approfittare di investimenti ad alto rischio in prodotti finanziari di altro genere, come gli ETF.

Cosa sono gli ETF

Gli ETF di fatto funzionano come dei titoli azionari, si tratta infatti di fondi che si basano sullo speculazione sulle quotazioni di materie prime, indici azionari, obbligazioni e così via. Si tratta di fondi più semplici da gestire rispetto a una tradizionale compravendita, che si basano sugli indici cui fanno riferimento, qualsiasi essi siano. Di fatto le quotazioni seguono il reale andamento delle borse e dei mercati finanziari, ma in sostanza il cliente non svolge alcun tipo di compravendita. Questo tipo di fondi sono comunque quotati in borsa ma hanno una gestione passiva, cosa che permette di investire in modo più economico. Inoltre gli ETF gestiti da un fondo sono di proprietà di coloro che ne hanno delle quote; in caso d insolvenza della singola società che gestisce gli ETF, i clienti possono sfruttare il vantaggio di possedere effettivamente degli ETF, che potranno negoziare in altro modo.

Come investire in ETF

Chi desidera oggi investire in petrolio può rivolgersi quindi al mercato degli ETF. Questi prodotti sono solitamente scambiati su apposite piattaforme, che offrono ETF che si riferiscono a materie prime, indici o qualsiasi altro benchmark sottostante. Per poter cominciare questo tipo di attività è sufficiente scegliere la piattaforma che si preferisce, ovviamente autorizzata dalla Consob, e attivare il proprio conto di investimento. Nell’arco di un paio di giorni si ha la possibilità di cominciare ad investire nella materia prima che si preferisce.

Perché investire nel petrolio oggi

Effettivamente negli ultimi anni alcuni mercati hanno mostrato un andamento molto particolare, per certi versi imprevedibile. Uno di questi è il mercato del petrolio, considerato anche il fatto che da più parti vi è la spinta a rinunciare all’utilizzo delle materie prime di origine fossile, quindi non rinnovabili. Il petrolio è tra queste, ma da molti è considerato interessante come investimento soprattutto per la sua volatilità. Per altro è bene considerare che spesso le società e le piattaforme che consentono di negoziare ETF propongono solitamente anche fondi dedicati ad altri indici, non solo quelli correlati alle materie prime.

Il valore del petrolio oggi

Guardando un qualsiasi grafico che ci mostra il prezzo del petrolio oggi si comprende come non sia facile valutare l’andamento del mercato di questa materia prima. Purtroppo si deve essere esperti di un mercato per avere qualche sicurezza in più quando si decide di investirvi del capitale. Il petrolio è poi tra le materie prime maggiormente influenzate dagli eventi, non solo per quanto riguarda l’attenzione all’ambiente, ma anche per ciò che concerne i rapporti tra il Medioriente e il resto del mondo.