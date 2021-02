La Sacra di San Michele riapre al pubblico

La Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte, riapre al pubblico. Con il passaggio della Regione Piemonte in Zona Gialla, sono permesse le visite all’abbazia.

L’orario è continuato dalle 9.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì. La Sacra rimane chiusa il sabato. La domenica e i giorni festivi l’accesso è consentito solamente per partecipare alla Santa Messa delle ore 12. Rimangono in atto le norme previste dall’ultimo Decreto.

I fedeli dovranno indossare la mascherina e non potranno entrare se hanno una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 gradi o se sono entrati in contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti. All’ingresso della Sacra sono a disposizione gel igienizzanti per le mani. I collaboratori alla porta gestiranno gli ingressi in modo da rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. www.sacradisanmichele.com