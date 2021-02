Lo stadio dell’atletica di Busto Arsizio sarà ancora gestito dalla Pro Patria

Lo stadio dell’atletica Angelo Borri verrà affidato all’Asd Pro Patria Arc a partire da oggi, lunedì. La società sportiva di atletica si è aggiudicata il bando dell’amministrazione comunale per la gestione dell’impianto sportivo situato a ridosso dell’area industriale di Sacconago, in via A. Tosi, recentemente riammodernato con una nuova pista di atletica.

La Pro Patria atletica manterrà, dunque, la gestione grazie al ricorso all’affidamento del contraente uscente, in seguito all’assenza di offerte da parte di altri operatori economici.

Alla società verrà affidata la “manutenzione ordinaria” come il taglio dell’erba dei campi centrale e campestre con frequenza bimestrale nei periodi invernali e quindicinali tra il mese di aprile e ottobre, mentre nell’area circostante la pista l’intervento avverrà solo in caso di necessità; la pulizia delle corsie con apposito soffiatore con frequenza settimanale.

La Pro Patria si impegna a monitorare periodicamente lo stato delle attrezzature da campo, provvedendo alla sistemazione e manutenzione a seguito del loro utilizzo. L’ASD Pro Patria ARC si impegna a verificare gli scarichi dell’acqua piovana, al lavaggio e disinfezione dei servizi igienici in corrispondenza dell’area utilizzata dagli atleti (prevedendo un intervento giornaliero con ripasso) e per l’area esterna usufruita dal pubblico per ogni manifestazione con cadenza settimanale.

Il lavaggio delle docce con sanificazione è proposto a livello giornaliero con ripasso e la pulizia è comprensiva anche di lavaggio della pavimentazione degli spogliatoi e arredi (a livello giornaliero), della palestra (settimanale), corridoi (con lavasciuga, settimanale), scale delle tribune (quindicinale) e dell’area break e segreteria. La Pulizia delle tribune è prevista con frequenza mensile, ad eccezione di quando le stesse sono utilizzate per le manifestazioni ove si provvederà ad effettuare pulizia di ripristino immediatamente dopo l’evento. Conferimento al luogo di raccolta dei rifiuti degli appositi contenitori presenti nell’impianto con frequenza.

L’atletica Pro Patria ha presentato un’offerta al ribasso pari ad €. 18.950,00 + IVA al 22% con il seguente prospetto, evidenziando costi pari ad €. 26.300,00 e come ricavi €. 7.400,00.