A Luino, associazioni e cittadini insieme per proteggere il clima

A seguito dell’approvazione della Dichiarazione di Emergenza Climatica presentata dai giovani della Comunità Operosa, il Comune di Luino ha aperto le iscrizioni al Tavolo di Lavoro per il Clima volto a definire la strategia climatica locale ed il piano di azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

L’invito a partecipare è rivolto a tutte le persone che vogliono impegnarsi attivamente nella lotta ai cambiamenti climatici ed in particolare ai giovani. Per iscriversi occorre inoltrare la domanda ed una lettera di motivazione entro il 17 Febbraio come indicato sul sito del Comune al link: http://www.comune.luino.va.it/…/tavolo-strategia…