Meno contagi, ma più studenti in quarantena: nell’ultima settimana 1016 nuovi positivi

Cento nuovi contagi in meno. Un piccolo calo, ma pur sempre un rallentamento nella corsa del virus, quello che emerge dal report settimanale di Ats Insubria. Rispetto ai 1120 nuovi contagi die due settimane fa, negli ultimi 7 giorni sono stati trovati 1016 positivi in più. L’incidenza passa così da 125,49 a 113,83 ogni 100.000 abitanti.

Quello che preoccupa sempre è l’andamento tra i più giovani: la fascia scolare è in controtendenza con un costante segno più, seppur contenuto.

CONTAGI NELLE SCUOLE

Crolla il numero di contagi nella fascia prescolare: i bimbi in quarantena passano da 406 della scorsa settimana a 257. Crescono invece i bambini della primaria in quarantena: da 494 a 518. Lieve aumento anche per la media da 533 a 547 mentre le superiori fanno un nuovo balzo con quasi 150 studenti in più che sono tornati forzatamente alla didattica a distanza. Nel complesso, gli alunni in quarantena sono 1694 mentre gli operatori scolastici sono 141.

VACCINAZIONI OVER 80

Negli ospedali del territorio di Ats Insubria è iniziata la fase vaccinale dedicata agli over 80. Oggi erano convocati 852 anziani. Si è trattato per lo più di ultra 90enni : questa mattina nelle diverse sedi si sono presentati in 647 di cui 9 ultracentenari.