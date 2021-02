Una montagna di rifiuti nella Valle del Lanza

È stato raccolto di tutto, persino un basso elettrico, nella mattinata di lavoro dei volontari per ripulire la Valle del Lanza.

Galleria fotografica Rifiuti raccolti nella Valle del Lanza 4 di 10

Sono stati tantissimi alla fine della giornata i sacchi che si sono accumulati pieni di rifiuti. I volontari hanno ripulito via I Maggio, via Varese e via Trotto.

Una domenica mattina a servizio della comunità, ma che lascia tanta amarezza vedendo il gran numero di sacchi di immondizia raccolta.