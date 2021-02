Omaggio a Chick Corea con il quartetto Cantallops Island

Per lunedì 1 marzo il palinsesto di “Virtuose e virtuosi in virtuale”, la rassegna a cura del conservatorio Puccini di Gallarate, offre un concerto dedicato al compianto Armando Anthony Corea, al secolo Chick Corea. Il pianista jazz, nato in Massachusetts da genitori immigrati italiani, ha perso la sua battaglia contro una rara forma tumorale lo scorso 9 febbraio.

I 23 Grammy Awards, le sue collaborazioni con Miles Davis e Herbie Hancock, il superamento e la ridefinizione dei confini tra jazz e classica anche attraverso il confronto con “titani” come Friedrich Gulda e Nicolas Economou, sono solo alcune dei tratti di un artista divenuto leggenda.

Tra le poliedriche direzioni stilistiche intraprese nel corso di una lunga carriera, è soprattutto l’anima latina di Corea (che si ritrova ad esempio in La Fiesta , Armando’s Rhumba, Spain, Sometime Ago, Señor Mouse ecc.) a ispirare il giovane pianista e compositore di origini spagnole Víctor Gordo Cantallops, recentemente laureato al Conservatorio di Como e ospite della rassegna per il suo dodicesimo appuntamento.

Cantallops (1991) ha cominciato la sua formazione a Barcellona, studiando pianoforte con il maestro Octavio Bañuls. Trasferitosi a Londra, ha completato gli otto gradi di pianoforte classico presso la London University e ottiene il Diploma in Music Practice al Lewisham College.

In Italia si è diplomato in pianoforte jazz con Mario Rusca presso I Civici Corsi di Jazz per poi completare il biennio jazz presso il conservatorio di Como con Dado Moroni e Nicola Bottos ottenendo il massimo dei voti con lode e menzione. Attualmente sta terminando il triennio di composizione resso il medesimo conservatorio, dove ha avuto anche modo di formarsi con il M. Carlo Balzaretti.

Il giovane artista, con il quartetto “Cantallops Island” da lui fondato, sarà protagonista di un programma originale di sue composizioni: l’appuntamento è dunque, come di consueto, per lunedì 1 marzo alle 20.30 sul canale Youtube di “Virtuose e virtuosi in virtuale”.