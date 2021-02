Openjobmetis a Brescia per provare un altro blitz e per scoprire Egbunu

Sotto a chi tocca, e quindi a Brescia. La serie di partite ravvicinate a cui è stata costretta la Openjobmetis non consente di far rifiatare la formazione di Massimo Bulleri, costretta al terzo turno infrasettimanale consecutivo per recuperare l’ennesima gara rinviata a causa del focolaio di Covid-19 interno al “gruppo-squadra” biancorosso.

Mercoledì 10 febbraio, alle ore 20 in punto, Scola e compagni se la dovranno vedere con la Germani Brescia sul parquet del PalaLeonessa, con la speranza che le riserve di fiato ed energia si rivelino sufficienti dopo la maratona vincente di domenica contro Cremona. Proprio per questo motivo, la gestione del lavoro di questi giorni è calibrata più sulla necessità del recupero che su quelle dell’agonismo: lunedì lo staff tecnico ha gestito un solo allenamento a ranghi ridotti, martedì pure con una seduta video effettuata in entrambi i giorni per preparare la gara sul lato tattico. Poi la trasferta con partenza alla mattina del mercoledì per arrivare al palasport direttamente per la rifinitura di tiro prepartita.

Il match di Brescia dovrebbe essere anche quello del battesimo italiano di John Egbunu il quale, con ogni probabilità, prenderà il posto del pari ruolo Anthony Morse. Il pivot nigeriano si troverà di fronte a Darrall Willis, uno degli ultimi arrivati alla corte biancoblu, dove non abitano più i due lunghi incrociati all’andata (Ristic e Cline). Anche nel ruolo di ala forte la squadra ora affidata a Buscaglia (dopo l’esonero del “Diablo” Vincenzo Esposito) ha inserito una novità, Jeremiah Wilson mentre il “contorno” – da Moss a Sacchetti, da Burns ad Ancellotti – è rimasto invariato e comunque pericoloso. Sugli esterni invece la Germani vive sulla direzione di Vitali e Chery, sul talento giovane di Bortolani e su quello sopraffino di un Andrew Crawford, quest’anno però apparso un po’ altalenante.

Se Varese arriva all’appuntamento forte di due successi, la Germani si è presa due scalpi importanti in trasferta, superando prima la Virtus a Bologna e poi Trieste all’Allianz Dome (domenica). Nel mezzo però anche il passo falso interno con Treviso a certificare una tenuta non sempre – non ancora – perfetta. Ed è proprio su questi “tarli” che Varese può provare a fare la sua gara, tenendo ben presente che ogni punto strappato vale oro per una classifica che è stata puntellata ma che ovviamente deve essere ancora messa in sicurezza.

DIRETTAVN

La partita del PalaLeonessa sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale attraverso il liveblog curato dalla redazione sportiva. Il live è già attivo dal martedì con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico pre-gara. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per accedere al live, CLICCATE QUI.