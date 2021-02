Openjobetis, batticuore e gioia: battuta Cremona dopo due supplementari

Assurda, pazzesca, tremenda, favolosa, irreale: scegliete voi l’aggettivo per definire la vittoria della Openjobmetis – la seconda consecutiva, in appena 4 giorni – ai danni della Vanoli Cremona. 110-105 il finale che contiene in sé tanti dei termini di cui sopra: un punteggio per raggiungere il quale sono serviti due tempi supplementari e una infinità di colpi di scena dall’una e dall’altra parte.

Alla fine la spunta Varese, tornata così nel giro di un amen in piena lotta-salvezza dopo che la sconfitta di Cantù aveva allontanato la squadra di Bulleri dal gruppo delle altre pericolanti. Nel momento più buio però, ecco arrivare la risalita nonostante una condizione fisica resa approssimativa dal Covid (non dimentichiamolo). Difficile elencare tutto quello che è accaduto all’interno della Enerxenia Arena, dove si sono registrati ben 16 sorpassi al comando del match e 11 situazioni di parità, con entrambe le squadre che hanno avuto l’occasione di chiudere in anticipo i conti.

Varese può recriminare sulla serie di liberi sbagliati sul finire del quarto periodo, Cremona invece si flagella per aver concesso a Strautins il rimbalzo-canestro sul filo del 40′ che è valso il prolungamento (87-87). E ancora la Openjobmetis a mangiarsi le mani 5′ dopo con una brutta gestione del possibile pallone della vittoria affidato a Beane, ma l’ex romano non va assolutamente colpevolizzato, anzi. Proprio lui, insieme a Luis Scola, è il grande protagonista del successo: 27 i punti dell’esterno, 30 quelli del “General” argentino pareggiato in questo dato dall’altro veterano in campo, Peppe Poeta, anima di una Vanoli che continua a perdere i finali punto-a-punto e che ora si ritrova invischiata nella zona pericolosa.

Bulleri, che ha provato ad accorciare le rotazioni (non entrato De Nicolao), ha avuto poco dagli italiani ma ha trovato belle risposte anche da Jakovics, vedendo così premiata la scelta di imbottire il reparto piccoli invece di sacrificare una guardia per Egbunu. Su questo, il coach di Cecina – spesso nell’occhio del ciclone – ha avuto ragione e gliene va dato atto. Ma la Openjobmetis sembra rinfrancata anche sotto l’aspetto mentale: forse il covid ha tolto pressione a Ferrero e soci, forse l’ultima posizione ha risvegliato l’orgoglio di giocatori che (a quanto si può vedere da fuori) sono stati capaci di fare gruppo per provare la risalita.

La strada, ovviamente, è ancora lunghissima e la Openjobmetis resta in fondo al gruppo, però con qualche certezza in più rispetto al recente passato. Ora i biancorossi dovranno mettere in atto un ulteriore sforzo, visto che tra tre giorni saranno di nuovo in campo a Brescia nel recupero della prima di ritorno. E domenica ancora a Masnago contro la Fortitudo in un ritmo folle, ma voluto dalla Legabasket, alla quale la società si è adeguata. Serve dunque un capolavoro fuori dal parquet, nel gestire la fatica, il recupero e allo stesso tempo nel preparare l’incontro del PalaLeonessa dove finalmente esordirà Egbunu. Ma affrontare questa maratona con il sorriso, è già tutta un’altra cosa.

OPENJOBMETIS VARESE – VANOLI CREMONA 110-105

(21-18, 48-49; 67-64, 87-87; 95-95)

VARESE: Ruzzier 5 (0-1, 1-4), Douglas 17 (4-8, 2-9), Strautins 6 (1-2, 0-1), De Vico 2 (0-2 da 3), Scola 32 (8-13, 2-7); Beane 27 (5-9, 5-9), Morse 6 (2-5), Jakovics 13 (0-1, 3-7), Ferrero 4 (0-2, 1-4). Ne: De Nicolao, Virginio, Van Velsen. All. Bulleri.

CREMONA: Tj Williams 4 (2-5, 0-1), Cournooh 15 (2-7, 3-8), Mian 13 (3-4, 2-4), Hommes 22 (2-5, 5-10), R. Williams 11 (3-8, 0-1); Poeta 30 (5-12, 4-7), Lee (0-1), Palmi 10 (0-1, 3-8). Ne: Trunic, Donda. All. Galbiati.

ARBITRI: Vicino, Giovannetti, Noce.

NOTE. Da 2: V 20-41, C 17-43. Da 3: V 14-43, C 17-39. Tl: V 28-37, C 20-27. Rimbalzi: V 59 (16 off, Scola, Douglas 10), C 45 (R. Williams 13). Assist: V 21 (Ruzzier 9), C 19 (Poeta 7). Perse: V 11 (Beane 3), C 12 (4 con 2). Recuperate: V 3 (Beane, Scola, Ruzzier 1), C 7 (R. Williams 3). Usc. 5 falli: Hommes. Morse. F. antisportivo Morse (47.48). Partita a porte chiuse.