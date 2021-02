Bulleri è strafelice: “Le scelte giuste nei momenti chiave”

BULLERI 1: «Grande partita. Abbiamo desiderato vincerla dal profondo e ce l’abbiamo fatta. Oggi sono senza parole, i ragazzi sono stati incredibili, anche nello spogliatoio eravamo senza parole. Anche considerando come hanno vinto (dopo due tempi supplementari ndr) e come hanno vinto giovedì sera dopo il periodo passato e tutto quello che ha significato il non allenarsi e tutto il resto».

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona 110-105 dopo 2 t.s. 4 di 35

BULLERI 2: «Partita da incorniciare, qualche episodio è “girato storto” ma nei momenti chiave e cruciali abbiamo fatto le scelte giuste: il tap-in di Strautins, le “bombe” di Beane, i canestri di Scola e le difese. Davvero ognuno ha messo un mattoncino fondamentale per questa vittoria. Sono strafelice: i ragazzi si meritano questo e ben altro».

GALBIATI 1: «Nello spogliatoio c’è davvero tanta amarezza. Spiace, avevamo praticamente vinto la partita in una condizione difficile, con tutti i piccoli problemi che ci trasciniamo dietro, ma per uno stupido tagliafuori mancato alla fine abbiamo perso».

GALBIATI 2: «Varese è una squadra gagliarda e tosta. Loro sono in tanti mentre noi eravamo con le energie ridotte al lumicino ma nessuno si è tirato indietro: questo è un grande segnale. Per il cuore messo in campo dai ragazzi spiace davvero non aver portato a casa i due punti. In alcune situazioni si poteva certamente fare meglio ma questo è il nostro gioco, vince chi sbaglia di meno e noi non abbiamo avuto la lucidità per eliminare i nostri errori. Adesso la pausa arriva a pennello, recupereremo energie e infortunati per poi lavorare insieme, anche perché dopo ci aspetta un tour de force importante. Ci faremo trovare pronti».