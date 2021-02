Pandemia, com’è cambiato il modo di guardare i film

Moviemag, per informazioni su trailer e curiosità

Nell’era della distanza sociale in cui molti vivono sempre in casa per arginare la diffusione della nuova pandemia di coronavirus, tonnellate di persone sono bloccate ormai da tempo all’interno delle quattro mura scoraggiate dall’incontrarsi in luoghi pubblici o uscire in grandi gruppi.

Ciò significa che è il momento perfetto per rilassarsie recuperare tutti quei fantastici programmi TV e film.

Quindi, se si ha bisogno di alcuni suggerimenti, basta andare su moviemag.it: la piattaforma, infatti, mette insieme i migliori consigli per i film che si possono guardare per distrarsi invece di rimanere incollato sui social a guardare il terribile flusso di notizie.In un momento di incertezza sui film e televisione trasferiti online e su lettori multimediali portatili, uno dei pochi testi visivi che esiste comodamente su più tecnologie dello schermo è il trailer.

Il trailer ora si trova su Internet e su appositi siti dove è possibile spulciare informazioni su film e serie tv presenti in piattaforme quali Netflix, Disney Plus e Amazon. Esplorando questi testi e curiosità grazie alla tecnologia si rivela come le moderne tecniche di distribuzione abbiano creato uno spostamento e relazione interattiva tra studio cinematografico e pubblico.

Moviemag, la soluzione per ricevere tutte le curiosità in tempo reale

“I progressi tecnologici che hanno ampliato la gamma e il numero di schermi multimediali su cui è possibile riprodurre le immagini filmate hanno ridotto le dimensioni di quelle interfacce visive, ma hanno aumentato la mobilità che offrono al pubblico.”

La dimensione del pubblico potenziale si è ridotta da centinaia a uno, mentre il livello di interattività e controllo offerto a tale pubblico è aumentato in modo esponenziale. Le tecnologie che hanno reso i trailer mobili li hanno rimossi dal tradizionale luogo programmato all’interno di un palinsesto cinematografico o televisivo. Si riferisce ovviamente a:

Internet

lettori multimediali portatili.

Siti come Moviemag, infatti, hanno incoraggiato attivamente i fan a curiosare in una libreria di trailer attuali e classici, così come le notizie di gossip ed essere sempre aggiornati. Un’occasione per soddisfare così ogni curiosità proveniente dal mondo del cinema.

Dato il recente interesse per i trailer a causa delle loro potenziali informazioni – dette spoiler – per le funzionalità imminenti (un fascino particolare tra le moderne culture dei fan), il desiderio di accedere e visualizzare questi testi stratificati in movimento (o, cosa più importante, non limitato alla casao l’unico schermo) è cresciuto.

L’attività online di download e condivisione di trailer è semplicemente diventata mobile.

Il cinema presente h24: lo svantaggio

Tuttavia, il nuovo modo di seguire film o serie TV presenta uno svantaggio: le dimensioni dello schermo disponibili si sono ridotte, ma l’industria dei trailer mantiene la sua presa su un inquadramento cinematografico o teatrale, in particolare la sua insistenza su immagini widescreen o letterbox.

Sebbene le dimensioni dello schermo si siano ridotte, il trailer ha continuato ad esistere teatralmente in un formato widescreen: nonostante il predominio di televisione, home video e DVD, lo schermo più ampio è rimasto un concetto cinematografico centrale.

I nuovi videotelefoni mobili ora imitano le dimensioni widescreen, mentre la prossima generazione di iPod e iPhone è dotata di schermi tattili che consentono un’area dell’immagine più rettangolare. Questa attenzione alle proporzioni widescreen significa che c’è stato poco o nessun tentativo di creare una nuova estetica, composta per lo schermo più piccolo e più dipendente da immagini ravvicinate e colonna sonora rispetto a uno spettacolo visivo su scala più grande.