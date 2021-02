Pattinaggio lombardo: la formazione tecnica compie 12 anni

NOTIZIARIO UISP del 10 febbraio 2021

PATTINAGGIO ARTISTICO – 12 anni per la Formazione Tecnica della Lombardia

Trenta aspiranti istruttori e operatori di base di pattinaggio artistico sono stati alle prese, per tutto il mese di gennaio, con la Formazione Tecnica a distanza organizzata, per il dodicesimo anno consecutivo, dal Settore di Attività Pattinaggio UISP Lombardia.

Un traguardo importante che ha visto, già dai primi anni, la formazione tecnica regionale eccellere attraverso la preparazione e l’ottima didattica offerta dai propri docenti formatori, sapientemente seguiti ed aggiornati dal Settore Nazionale.

«In dodici anni abbiamo formato oltre 500 istruttori di pattinaggio artistico, solo in Lombardia, – spiega Paolo Ottazzi, responsabile del Settore Pattinaggio Regionale – unendo la docenza teorica alle applicazioni pratiche in pista, a cui ha contribuito l’organizzazione del “Roller Meeting” annuale, sempre condito da nuove iniziative. Abbiamo sperimentato per primi, lo scorso gennaio 2020 il corso di aggiornamento tecnico per istruttori UISP ed abbiamo contribuito, attraverso la preziosa collaborazione con il Settore Nazionale, a proposte per l’organizzazione degli stessi aggiornamenti durante l’anno sportivo corrente». (Redazione Pattinaggio Uisp Lombardia)

NAZIONALE – Online oppure offline, lo sport per tutti non si ferma

Le attività Uisp non si sono mai fermate e Comitati e Settori di attività continuano il loro impegno per il benessere e la salute dei cittadini. Nonostante il periodo di forti restrizioni Uisp si mobilita per stare vicina a soci, organizzazioni e società sportive. I comitati Uisp cercano di aiutare le persone a mantenere la forma fisica, arrivando direttamente nelle abitazioni con lezioni o momenti di incontro.

Per gli appassionati di danza arriva un nuovo seminario di teoria e ritmica musicale applicata alla danza, organizzato dal Settore di attività Danza Uisp e rivolto agli insegnanti delle associazioni sportive affiliate. Gli appuntamenti sono in programma dalle 10 alle 12.30 del 13,14,27 e 28 febbraio on line sulla piattaforma Google Meet.

A guidarli Simonetta Guerrieri, dal 2019 docente di “Teoria e pratica musicale per la danza” presso il Liceo coreutico del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Prosegue anche la campagna “Chi si ama si muove”, attraverso la presentazione degli istruttori dei corsi di gruppo on line.

Tante altre iniziative sono elencate su www.uisp.it/nazionale.

DONNE E SPORT – Pesaro aderisce alla carta dei diritti delle sportive

Votata ed approvata all’unanimità la mozione proposta da Anna Maria Mattioli, presidente XII Commissione donne elette Comune di Pesaro, con la richiesta di adesione alla “Carta europea dei diritti delle donne nello sport” elaborata da Uisp ed altri partner internazionali. La Carta è stata presentata alla commissione Donne Elette congiuntamente alla commissione Pari opportunità presieduta dal consigliere Tomas Nobili, una mozione che porterà in ogni ambito sportivo del comune di Pesaro un codice di rispetto dei diritti delle donne nella pratica degli sport.

Con questa mozione, infatti, si chiede di promuovere azioni che eliminino le discriminazioni di genere, in collaborazione con il CONI, con tutte le associazioni e federazioni sportive, divulgando le modalità possibili con seminari e incontri formativi.

«Vanno superate tutte le disparità socio economiche, razziali e religiose, la possibilità di accesso agli impianti dovrà essere uguale per tutte e tutti, favorendo anche il raggiungimento delle posizioni dirigenziali apicali delle donne – ha spiegato Anna Maria Mattioli – Abbiamo ancora tanta strada da percorrere, culturalmente dovremo lavorare con determinazione perché le cristallizzazioni degli stereotipi sono ancora fortemente salde. Le nuove generazioni stanno chiedendo il cambiamento e di poter esprimere liberamente le proprie capacità in campo sportivo, anche se purtroppo spesso si scontrano con il volere dei genitori, degli allenatori e delle società sportive».

La dimostrazione che «per Uisp, diritti e libertà sono strettamente connessi all’idea di cittadinanza, così come dignità e rispetto devono contraddistinguere le relazioni tra le persone, nei campi sportivi e fuori», come ha detto Mariassunta Abbagnara, presidente Uisp Pesaro Urbino.