Basket Uisp: un tampone alla settimana per tornare in campo

È stato ancora prorogato il termine per le iscrizioni al “Campionato della resilienza” della pallacanestro targata Uisp Varese. Che ricomincerà il prossimo 7 marzo, con un’attenzione particolare alla sicurezza, e delle procedure che fanno da esempio per tutta l’Italia. Come il tampone a cui verranno sottoposti gli atleti ogni settimana.

«Il portale http://varese.sportonlive.it resterà aperto fino all’ultimo – dice Renato Vagaggini, responsabile della Struttura Pallacanestro Uisp Varese – anche se non mi illudo di arrivare alla situazione pre-Covid, quando avevamo 150 squadre iscritte al nostro campionato. Con la situazione attuale, una sessantina di formazioni giovanili (dagli under 13 agli under 20) e nove di senior mi sembra un ottimo risultato». Un segno di fiducia, perché con i vaccini appena iniziati e la pandemia ancora ben presente, tornare in campo comporta dei rischi.

Ma un aspetto positivo c’è, soprattutto per i più giovani: «I ragazzi dagli 11 ai 18 anni sono stati lasciati per ultimi – dice Vagaggini – ma alla loro età la mancanza di movimento può diventare un’emergenza sociale per molte ragioni: hanno bisogno di scaricare energie, di incanalarle in qualcosa di positivo. Del resto, i ragazzi non stanno rinunciando a giocare, ma spesso si ritrovano nei campetti all’aperto, senza controlli».

Ecco allora i protocolli Uisp, validati da FIP e Coni, che impongono la misurazione della temperatura e l’autocertificazione con la registrazione dei dati di chi entra in palestra. «Un controllo minimo – ammette Vagaggini – ma che permette di tenere una traccia dei contatti: in caso di positività di qualche compagno di squadra, bloccare la catena dei possibili contagi sarà più semplice». Non solo: alla fine di ogni partita o allenamento le società dovranno igienizzare gli ambienti, e le partite si svolgeranno senza pubblico sugli spalti, per ridurre al minimo le situazioni di rischio contagio.

Ma per Uisp Varese questo non basta: «Le nostre squadre si sono impegnate ad andare oltre le regole imposte dal Coni, a tutela di tutti gli atleti, delle loro famiglie e dei loro compagni di scuola e di lavoro: ogni settimana tutti gli atleti verranno sottoposti a tampone. Una misura che voglio proporre come regola anche alla Struttura Pallacanestro nazionale – spiega Vagaggini – perché ne va davvero della salute di tutta la comunità. Misurare la febbre può non bastare, come ha dimostrato il proliferare di casi positivi al Covid19 ma asintomatici». Questo spiega la difficoltà di adesione da parte delle squadre senior: chi lavora non può permettersi di correre più rischi dello stretto necessario, nonostante i tamponi settimanali.

I campionati, quindi, ripartiranno dal 7 marzo e dureranno fino a maggio, per poi procedere con le fasi regionali in giugno e nazionali in luglio. Con la sicurezza al primo posto.