Quarant’anni senza Esteban Canal, scatta la sfida a scacchi Cocquio – Venezia

Persino sulla tomba se li è portati gli scacchi, Esteban Canal, uno dei più grandi assalitori di re e regine sul campo di battaglia fatto di quadrati bianchi e quadrati scuri.

Esteban Canal difatti nacque a Chiclayo in Perù il 19 aprile 1896 e morì a Cocquio Trevisago il 14 febbraio 1981 dove è sepolto nel cimitero di Sant’Andrea.

Più volte abbiamo parlato di questa figura che in paese è ancora ricordata: anarchico, studioso e poliglotta dotato di una mente fertile e capace di mischiarsi con tante persone comuni, tanto che per un lungo periodo in paese, al posto delle partite a carte, si giocava diffusamente a scacchi nei bar e nei circoli.

Storie d’altri tempi che hanno lasciato il segno. Non a caso è nata una associazione scacchistica che prende proprio il nome del grande campione e che per celebrarlo domenica prossima ha organizzato una grande sfida con un club scacchistico di Venezia sempre dedicato al grande personaggio del passato.

«Domenica 14 febbraio 2021 alle ore 15:00 sfideremo i nostri amici del circolo di Venezia in occasione del 40° anniversario della scomparsa di Esteban Canal», dicono dall’associazione.

Sarà possibile seguire la sfida tra i due circoli su Lichess dalle 15:00 dal link del nostro team: https://lichess.org/team/esteban-canal-cocquio

Mentre la commemorazione sarà trasmessa dalle 16:00 sul nostro canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCElnLu6NhuAgYiZvuR9PEbA

Tempo di riflessione: 30′ a testa per finire la partita su un turno unico

Piattaforma di gioco: Lichess

Info e iscrizioni sul sito della Scacchistica Canal