Quest’estate noleggia una barca in Sardegna

L’estate del 2021 potrebbe sembrarvi ancora molto lontana e di certo non avreste tutti i torti nel vederla così: l’anno è appena cominciato, il freddo ancora ci imperla le finestre, il sole non sembrerebbe scaldarci. Tutto vero e tutto sacrosanto, ma. Sì, esiste un grosso “ma”: prima ci pensiamo, meglio staremo.

Ormai è una legge che abbiamo imparato a conoscere, solo che rinfrescarla non è mai sbagliato: dobbiamo portarci avanti con il pensiero e con l’immaginazione, così da prenotare le nostre meritate vacanze prima, pagare una cifra ragionevole e arrivare all’estate col cuor contento, sapendo di aver strappato il migliore affare possibile.

Oltre a questo, il momento è davvero incerto: dati i fatti che ci stanno circondando da ormai un anno, sarebbe senza dubbio sensato avere in mente un’idea di vacanza che possa anche rappresentare una sicurezza dal punto di vista sanitario.

Ecco perché stiamo scrivendo queste righe: per lanciarvi una proposta che possa essere, oltre che divertente, romantica e conveniente, anche sicura.

NOLEGGIARE UNA BARCA: LA RISPOSTA SICURA ALLA NOSTRA VOGLIA DI VACANZA

Se non avete mai pensato a un noleggio barche in Sardegna, ad esempio, sappiate che i momenti sono maturi: quale luogo può essere il migliore in assoluto per darvi una piena esperienza di mare, mettendovi però al sicuro da spiagge affollate e ressa nei locali? Esatto: una barca.

Avrete con voi solo il vostro skipper, quello che vi aiuterà a governare la barca e che si occuperà per voi di tutte le faccende più complesse. A voi non resterà che godervi l’esperienza di una vacanza per mare, tra le onde leggere e il sole a baciarvi la pelle. Ogni giorno una località differente, ogni giorno un piccolo porto ad accogliervi, ogni giorno un’uscita verso le più belle spiagge della Costa Smeralda, come l’arcipelago della Maddalena, con le sue piccole isole pittoresche e le sue spiagge rosa (unica importante raccomandazione: non raccogliete la sabbia sulla spiaggia rosa di Budelli, perché potreste incorrere in multe salatissime!).

Insomma davvero una vacanza coi fiocchi.

PREZZI VANTAGGIOSI GRAZIE ALLE OFFERTE ONLINE

E i prezzi? Grazie a servizi in Rete, non dovrete troppo preoccuparvene, perché metteranno a confronto per voi le più vantaggiose offerte per la destinazione da voi desiderata, per il numero del vostro equipaggio (viaggiate in famiglia o con un gruppo di amici?) e per la dimensione e la tipologia della barca che desiderate: barche a vela, barche a motore, catamarani e chi più ne ha più ne metta.

Se desiderate uno skipper che si occupi di tutte le faccende legate alla navigazione e ai rischi a essa connessi qualora non si fosse degli esperti, ecco che anche questo sarà possibile.

Insomma, qui si pensa davvero a tutto.

Se il mare è la vostra passione, se volete vivere un’esperienza unica rimanendo però quanto più al sicuro, ecco che questo è il consiglio che stavate aspettando: noleggiare una barca per le pià belle mete italiane non è più un sogno e potrete vivere questa sorprendente realtà proprio durante l’estate del 2021.

Cosa spetttate?