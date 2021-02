Riprendono le visite guidate alle dighe del Panperduto

Da domenica 28 febbraio riprendono le visite alle dighe del Panperduto con le guide specializzate, autorizzate direttamente dal Consorzio Es Ticino Villoresi.

Ogni domenica mattina alle ore 10.00 sarà previsto un tour guidato del sito, della durata di circa 90 minuti lungo un percorso di 1,2 km, non particolarmente problematico ma prevedente alcuni dislivelli da superare (o anche semplici gradini); in caso di difficoltà motorie di qualche partecipante, il gestori chiedono di segnalare preventivamente la cosa.

Durante le visite verranno toccati i punti significativi del sito (opera di presa, diga, scala di risalita dei pesci, Museo delle Acque Italo-Svizzere, sfioratore e incile dei canali); non saranno invece utilizzabili i giochi d’acqua per motivi di sicurezza legati al contenimento da Covid-19.

Per prenotare è necessario comunicare via mail nome, cognome, recapito telefonico e numero dei partecipanti; le guide provvederanno ad inviare in risposta tutte le informazioni per raggiungere il sito e la modulistica da compilare.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni, segnalazioni, prenotazioni è possibile scrivere a prenotazione.guidenat@gmail.