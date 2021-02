Salvini “blinda” Cassani come candidato sindaco a Gallarate

Il candidato sindaco del centrodestra a Gallarate? Per Matteo Salvini è già deciso, «perché è uscente della Lega». In periodo ancora di incertezze, Andrea Cassani porta a casa una citazione esplicita dal capo della Lega.

Nelle formule un po’ ripetitive del giornalismo, si dice che Salvini l’ha dichiarato “a margine della conferenza stampa” di fronte a Palazzo Lombardia a Milano. Nel senso che la domanda non è che riguardasse proprio nello specifico Gallarate, Salvini l’ha citata come esempio. Al giornalista che chiedeva conferma del fatto che si pensi prima al governo e poi i candidati delle amministrative, Salvini ha risposto appunto citando anche Gallarate: «Evidentemente con il destino dell’Italia in ballo non stiamo facendo riunioni per il sindaco di Gallarate». Aggiungendo appunto che il candidado del centrodestra «peraltro è già deciso, perché è uscente della Lega».

Curiosamente Gallarate torna già da qualche giorno nelle parole del leader della Lega, che in un paio di occasioni (nei suoi ormai celebri elenchi di categorie e priorità) in trasmissioni televisive ha fatto riferimento a «la Rho-Gallarate», che sarebbe il potenziamento della linea ferroviaria, atteso da anni e ora ben avviato.

Quanto al dibattito sui candidati sindaci, a livello locale in diverse località si sta proponendo una certa competizione tra Lega e Fratelli d’Italia per la guida del centrodestra, con Forza Italia che cerca di evitare di fare la fine del vaso di coccio manzoniano.

Anche in provincia di Varese si discute molto: Fratelli d’Italia a Busto vuole la riconferma dell’uscente Emanuele Antonelli, ma la Lega sta facendo resistenza e i seguaci di Giorgia Meloni minacciano di rimettere in discussione la candidatura di Cassani a Gallarate, che (essendo Cassani al primo mandato) sarebbe scontata, non fosse che di mezzo c’è anche la vicenda giudiziaria di Mensa dei Poveri, che tornerà in aula a Milano (Udienza Preliminare) a fine marzo. Il pronunciamento di Salvini ora ribadisce la linea della Lega, su Gallarate.