“Scarico nel Lago Maggiore, l’amministrazione dov’è?”

“Correva l’anno 2020 e nell’impegno di quella che sarebbe stata la nuova amministrazione comunale di Laveno si leggeva di un programma di monitoraggio degli scarichi a lago mirato al miglioramento della qualità delle acque nel tratto di Lago Maggiore ricadente nel comune di Laveno”.

Inizia così il post pubblicato oggi dal gruppo di minoranza “Il domani inizia oggi” sulla loro pagina Facebook, dove sono allegate due fotografie in cui si vede uno scarico nel Lago Maggiore, nella zona del porto di Laveno Mombello, nel centro del paese.

“Verifichiamo come purtroppo a 4 mesi dall’insediamento della nuova giunta, gli scarichi fognari a lago proseguono tranquillamente come niente fosse di fatto cambiato. Lo scarico in questione, in bella vista poco al di sotto delle bandiere sventolanti del porto di Laveno, non è di un privato gaglioffo ma della stessa fognatura comunale in barba a qualsiasi norma e decenza”, concludono.