Scontro tra auto e moto a Laveno Mombello, interviene l’elisoccorso

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 19 febbraio a Laveno Mombello.

Per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle 18 un’auto e una moto si sono scontrate in via Monteggia, la strada che conduce nell’omonima frazione.

Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 18 anni, che è stato soccorso sul posto in codice rosso. Le sue condizioni hanno consigliato all’équipe di soccorritori di Sos Travedona di far intervenire l’elisoccorso.

Allertati anche i Carabinieri di Luino e i Vigili del fuoco di Varese.

(seguono aggiornamenti)