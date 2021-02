Sono in avanzato stato di lavorazione i lavori di riqualificazione della zona pedonale della Schiranna.

Galleria fotografica Una strada in porfido per il lungolago della Schiranna 4 di 4

In particolare è quasi completata la sistemazione della strada, ripavimentata in porfido, nella zona tra l’entrata del parco Zanzi e il lago. Uguale trattamento verrà riservata alla via che costeggia la Canottieri Varese.

Il termine dei lavori è previsto per aprile, prima dei campionati di Canottaggio.