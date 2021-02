TIM promuove la formazione HRI, interazione uomo-robot

TIM promuove un corso di formazione per lo studio e lo sviluppo degli interventi robot-assistiti. In collaborazione con Università Cattolica e WeSchool, si tratta di un percorso formativo che si rivolge a professionisti della formazione, dell’educazione e della cura. Il corso prenderà il via il 18 febbraio 2021 e approfondirà aspetti psicologici della interazione tra uomini e robot con specifico riferimento allo sviluppo delle competenze sociali.

La finalità del corso promosso da TIM è quella di formare una figura professionale che possieda competenze specifiche nella progettazione e realizzazione di interventi che mettano al centro l’interazione uomo-robot social, valorizzando tutto il potenziale specifico dei partner robotici ai fini educativi, di cura e/o riabilitazione.

TIM, Università Cattolica e WeSchool per preparare i professionisti di HRI: interazioni uomo-robot

TIM, in collaborazione con Università Cattolica e WeSchool promuove dunque il Corso di Perfezionamento “Crescere e vivere con i robot: psicologia, educazione e cura al tempo dei robot sociali. Progettazione e sviluppo di interventi robot-assistiti”.

L’obiettivo del corso è formare professionisti del settore educativo, formativo e della cura, per dotarli di adeguate conoscenze per la corretta progettazione e realizzazione di interventi che mettano al centro l’interazione uomo-robot sociale HRI (Human-Robot Interaction).

I robot sono tra noi, per questo TIM promuove un corso di formazione per la corretta progettazione delle interazioni uomo-robot

Il percorso formativo promosso da TIM si avvale degli studi dell’Unità di ricerca sulla Teoria della Mente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Da anni l’Unità di Ricerca è impegnata a studiare le componenti psicologiche coinvolte nelle interazioni tra esseri umani e robot, coniugando le conoscenze della Psicologia dello Sviluppo e della Robotica, come spiega Antonella Marchetti:

«Le ricerche sinora condotte ci insegnano che, quando i robot presentano delle caratteristiche simili a quelle umane, le persone si rapportano a essi “come se fossero” partner sociali, servendosi cioè dei meccanismi della cognizione sociale per comprendere e interpretare il comportamento dei robot ».

Queste le parole di Antonella Marchetti, direttore scientifico del Corso insieme a Davide Massaro e alla guida dell’Unità di Ricerca sulla Teoria della Mente, che affiancano TIM e WeSchool in questo progetto. Per poi aggiungere:

«Questo campo di ricerca, che vede collaborare diverse discipline, tra le quali la robotica e la psicologia, viene definito Human Robot Interaction (interazione uomo-robot). Quando lo “human” che interagisce con un robot è un bambino, allora si può parlare di Child-Robot Interaction (interazione bambino-robot)».

Il corso “Crescere coi robot” promosso da TIM approfondisce le caratteristiche psicologiche dell’interazione tra uomo e robot.

Il corso, che prenderà il via il 18 febbraio 2021, approfondisce le caratteristiche psicologiche della interazione tra uomini e robot con specifico riferimento allo sviluppo delle competenze sociali, come pure la comprensione dell’impatto dei robot sociali sullo sviluppo neuropsicologico nel ciclo di vita.

Si rivolge a insegnanti, educatori e professionisti della formazione, dell’educazione, del sociale, del sostegno e della cura della persona. È aperto anche a laureati triennali e magistrali in materie umanistiche, psicologiche, pedagogiche e sociali nonché ai laureandi triennali e magistrali delle medesime discipline.

Il corso è articolato in quattro moduli didattici, pari a 12 crediti formativi universitari e sarà erogato a distanza. Prevede lezioni online, laboratori e project- work. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio 2021.

https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-crescere-e-vivere-con-i-robot-psicologia-educatione-e-cura-al-tempo-dei-robot-p221mi00171-01