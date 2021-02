Riapre la sala studio della biblioteca di Varese

Riapre oggi, lunedì 8 febbraio, la sala studio della Biblioteca di via Sacco. Sono venti i posti a disposizione dei giovani studenti per studiare e preparare gli esami: un po’ meno del solito, a causa del periodo di pandemia e la necessità di mantenere la distanza necessaria tra gli studenti, ma comunque una possibilità in più per i ragazzi e ragazze che hanno necessità di luoghi dove studiare.

Le novità dettate dalla zona gialla però non riguardano solo la sala studio: a partire da oggi sarà possibile tornare in biblioteca anche per il prestito libri. Sarà comunque possibile anche proseguire con il servizio di prenotazione attivato durante i periodi di chiusura.

Gli orari di apertura della Biblioteca sono dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45.