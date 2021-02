Vaccinazioni anti Covid, Liliana Segre testimonial per la campagna in Lombardia

Nell’ambito della sensibilizzazione per la vaccinazione anti-Covid per gli over 80enni, che ha inizio oggi in Lombardia, Regione Lombardia ha pubblicato sui propri canali social e su quelli di Lombardia Notizie Online, un video in cui la senatrice Liliana Segre invita le “nonne” e i “nonni” lombardi ad aderire alla campagna vaccinale.

Dopo il video in cui invita ad aderire alla campagna vaccinale, oggi alle 12, presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano, ha ricevuto a sua volta la prima dose di vaccino. Ad accoglierla il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti.

Classe 1930, nata a Milano in una famiglia di discendenza ebraica, l’11 dicembre 1943 venne arrestata a Selvetta di Viggiù, in provincia di Varese, carcerata e poi deportata dal binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Il padre e i suoi nonni morirono ad Auschwitz, lei numero di matricola 75190 tatuato sull’avambraccio, fu messa ai lavori forzati, affrontò la marcia della morte verso la Germania e venne liberata il 1º maggio 1945 dal campo di Malchow, un sottocampo del campo di concentramento di Ravensbrück che fu liberato dall’Armata rossa. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati ad Auschwitz, Liliana fu tra i 25 sopravvissuti.

Da anni è fra i testimoni più lucidi degli orrori dell’Olocausto con lezioni nelle scuole e nelle Università. Dal 2018 è senatrice a vita.