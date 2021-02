Via Piana di Luco a Varese ripulita dai volontari

I volontari di “Strade Pulite” a Bizzozero hanno ripulito, per il terzo giovedì consecutivo, i rifiuti gettati lungo i margini di via Piana di Luco, la strada che, attraversando un bosco del Parco Cintura Verde, congiunge il quartiere Bizzozero di Varese con la frazione di Schianno, nel comune Gazzada-Schianno.

Nella sola giornata di ieri, 25 febbraio 2021, sono stati riempiti 25 sacchi, come testimoniano le foto di Bizzozero.net: e se il numero dei volontari resterà costante, o addirittura crescerà, potrà concludersi a breve. Un lavoro meritorio dei volontari dell’associazione nata nel 2015, che ha già ripulito altri luoghi nel quartiere.

Per chi volesse unirsi, il prossimo appuntamento è per giovedì prossimo 4 marzo, sempre alle 15.15, sempre in via Piana di Luco.