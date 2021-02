Volantini davanti alle scuole: “Difendete l’ambiente”

Prima le scuole medie, poi le elementari. Chissà che cosa vorrà dirci l’ignoto “disseminatore” di volantini che ha preso di mira le scuole di Azzate. In realtà appende un solo cartello, ben protetto da un cartelletta di plastica, e lo lascia appeso davanti agli ingressi delle scuole: settimana scorsa era la “Leonardo Da Vinci”, le medie, questa mattina la primaria “Luigi Castellani”. Questa volta, in realtà, si fa un “bel minestrone”, buttando in pentola Covid e ambiente.

Qualcuno gli (o le spieghi) che Covid e Ambiente sono due problemi che vanno di pari passo e che, anche volendo, non si possono ignorare né l’uno né l’altro.