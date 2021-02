I voti alla Pro Patria: brilla Gatti, Nicco sempre lucido

MANGANO 6,5 – Non troppo sollecitato, risponde presente quando l’Olbia arriva alla conclusione.

SAPORETTI 6 – Qualche sbavatura ma carbura con il passare dei minuti.

LOMBARDONI 6,5 – Solita prestazione da caudillo della difesa.

GATTI 6,5 – Anche per lui grande prova, interessante la soluzione su punizione da lontano.

COTTARELLI 6 – Fa il suo contro il pericoloso Ragatzu.

NICCO 6,5 – Sempre lucido nelle scelte, peccato per il giallo che gli farà saltare la trasferta di Pistoia.

BERTONI 6 – Anche lui non brilla nel primo tempo, diventa prezioso alla fine.

GALLI 6 – Rientro da titolare e prova ordinata

(25’ s.t. Colombo 6 – Entra e mette l’esperienza necessaria per non soffrire).

PIZZUL 6 – Non si vede troppo in avanti, ma comunque tiene sotto controllo la fascia di competenza

(40’ s.t. Boffelli s.v.);

PARKER 6,5 – Anche lui fa il diesel e a fine partita mette la palla in cassaforte

KOLAJ 6,5 – Non troppo coinvolto nella manovra, ma guadagna e trasforma il rigore

(25’ s.t. Latte Lath 6 Solito dinamismo, se solo migliorasse la finalizzazione)