Addio ad Angela Ribolzi, imprenditrice di Osmate

È scomparsa, dopo una lunga malattia, Angela Ribolzi, imprenditrice di Osmate, proprietaria del caseificio di Osmate, un punto di riferimento del settore non solo in provincia.

Angela Ribolzi aveva 59 anni e lascia il marito Paolo e la figlia Veronica, di 19 anni. Era la past president del Gruppo merceologico Alimentari e Bevande. Attualmente era componente del Comitato per la Piccola Industria, esponente del Consiglio Generale e sedeva nel consiglio direttivo del Consorzio per l’internazionalizzazione Provex. Negli ultimi anni si era spesa molto per l’export dei prodotti alimentari varesini nei mercati esteri, soprattutto nei Paesi Del Baltico e in Australia, dove aveva partecipato ad alcune fiere.

Ma Angela Ribolzi era molto conosciuta ad Osmate anche perché aveva partecipato alla vita amministrativa: era stata infatti assessore al Bilancio con il sindaco Lorella Piscia.

“Il territorio perde un’imprenditrice che si è sempre dedicata con grande entusiasmo, passione e generosità, alla vita associativa a vantaggio delle imprese e della comunità”, scrive l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

I funerali si terranno lunedì 15 marzo alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Cadrezzate.