Anziana a piedi urtata da auto a Legnano finisce in ospedale in codice rosso

Momenti di paura, a Legnano, per un pedone investito in via Pasubio. L’incidente oggi, domenica 28 marzo, poco dopo le 15.

Sfortunata protagonista un’anziana di 87 anni, mentre attraversava la strada. Dopo l’urto con un’autovettura, la donna era vigile, ma un successivo svenimento ha indotto i soccorritori alla massima cautela e al ricovero in codice rosso a Legnano.