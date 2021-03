Avversario insidioso allo “Speroni”: la Pro Patria ospita il Pontedera

Dopo aver ottenuto un punto nella sfida domenicale contro l’Albinoleffe, la Pro Patria torna in campo domani pomeriggio – mercoledì 17 marzo ore 15.00 – per la 31esima giornata di Serie C. L’avversario designato è il Pontedera, già battuto all’andata in terra toscana con il primo gol in biancoblù di Galli.

I granata arrivano a questo match con un deficit di sei punti rispetto ai tigrotti e si trovano per ora in ottava posizione. Come sempre, mister Ivan Javorcic prepara la gara con massima attenzione: «Il Pontedera è una squadra che sta bene in campo, è molto disciplinata. Le partite contro di loro sono sempre molto simili, si giocano sull’equilibrio. Mi aspetto quindi una partita complicata e che sarà decisa dai dettagli. Lombardoni e Parker non recuperano, cercheremo di essere competitivi con a disposizione gli stessi giocatori di domenica, sperando che i due riescano ad esserci a Grosseto».

Dando un occhio alla situazione del campionato, l’allenatore della Pro Patria è soddisfatto del cammino compiuto fino a oggi: «Noi siamo molto contenti del percorso che abbiamo fatto, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva, è un po’ la predisposizione giusta per cercare la perfezione nella finalizzazione. Ricordiamo che questi ragazzi stanno facendo dei numeri che non hanno mai avuto nella loro carriera, stanno facendo un tragitto di qualità ottimale. Siamo una squadra che ha mandato in gol tanti giocatori, anche su questo si pesa la proposta offensiva. Se migliorassimo i numeri totali rischieremmo addirittura di vincere il campionato, che non è assolutamente l’obiettivo numero uno di questa squadra. Ma tant’è. Dal punto di vista offensivo la partita contro l’Albinoleffe è stata una delle migliori prestazioni della stagione, e non abbiamo segnato. Analizzando i video con i ragazzi cerchiamo di creare una consapevolezza che sappia individuare strategie per attaccare gli ultimi trenta metri. Siamo stati su un dato di 1,70 di indice di pericolosità, il doppio dell’avversario, penso che se riuscissimo ad assorbire, nell’arco di una stagione, questo tipo di conoscenze e approccio alla lunga la qualità emerge e vinci le partite. Capita di non riuscirci, l’importante è essere convinti di aver fatto tutto il possibile per vincere».

Oltre a Lombardoni e Parker, saranno assenti ancora Saporetti e Ghioldi. Attenzione poi ai diffidati, ben quattro: Bertoni, Pizzul, Latte Lath e Brignoli, pedine fondamentali della squadra in queste settimane intense.

DIRETTAVN – Il live della partita è già iniziato su VareseNews. Vi racconteremo il prepartita, la gara azione per azione e tutto il post: foto, cronaca, pagelle e interviste. Durante il match potrete interagire commentando in tempo reale e usando l’hashtag #DirettaVn per il lato social. Per visualizzare la diretta CLICCATE QUI

CLASSIFICA: Como* 59; Pro Vercelli 57; Renate 55; Lecco 51; Alessandria, Pro Patria 50; Juventus U23* 46; Pontedera 44; Carrarese, Albinoleffe 40; Grosseto 39; Pro Sesto* 36; Pergolettese* 35; Novara 34; Piacenza 33; Olbia** 31; Pistoiese* 27; Giana Erminio* 25; Lucchese 23; Livorno 19;