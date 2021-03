Castellanzese e Caronnese a riposo, Legnano in Valle d’Aosta

Il Girone A di Serie D resterà fermo questo fine settimana (sabato 13 e domenica 14 marzo). Se il calendario offre una domenica di pausa a Caronnese e Castellanzese, il weekend sarà utile per recuperare le gare rinviate nelle passate settimane.

Una delle partite in programma sarà quella del Legnano. I lilla affronteranno la trasferta in Valle d’Aosta per affrontare il Pdhae, recuperando la dodicesima giornata, prevista inizialmente il 6 gennaio. Fischio d’inizio a Montjovet domenica 14 marzo alle ore 15.00.

Sabato si giocheranno invece due gare per il girone A, entrambe importanti per la corsa salvezza: Borgosesia – Lavagnese, recupero addirittura della decima giornata, e Saluzzo – Fossano, valido per completare la ventesima giornata.