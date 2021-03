Champions, la Uyba in Turchia con in testa un sogno. Andare in semifinale

Giovedì 4 marzo, alle 17:30 (ora italiana), la Unet e-work Busto Arsizio scenderà sul taraflex del Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul per provare a conquistare la semifinale della Cev Champions League femminile. Per riuscirci però, bisogna passare indenni dalla partita di ritorno dei quarti contro le padrone di casa del’Eczacibasi, una delle grandi del volley continentale.

Nella gara di andata, Gennari e compagne hanno compiuto una vera impresa battendo 3-1 le turche che però si presentavano all’impegno prive di alcune delle giocatrici titolari, ferme a causa della Covid. Questa volta coach Motta potrebbe aver recuperato Thompson, Ogbogu, Baladin e la palleggiatrice Sahin che, se utilizzate, andrebbero a rinforzare un sestetto che già a Busto aveva dimostrato grandissime qualità e nomi di spicco a partire dalla – quasi – inarrestabile Boskovic. La Unet, però, si è “scaldata” a dovere espugnando Novara – quindi il campo della seconda forza della Serie A1 – come non avveniva ormai da sei anni.

La pressione quindi, in questo momento, è senza dubbio sulle spalle della squadra turca, anche se spesso le campionesse trovano il modo di uscire dall’angolo, quando la situazione si fa difficile. Alle Farfalle di Marco Musso – da head coach esordiente il tecnico piemontese sta compiendo un cammino eccezionale – sono sufficienti due set per centrare l’obiettivo e qualificarsi alla fase finale. E continuare così a sognare di alzare una coppa che manca nella bacheca dei trofei della formazione biancorossa proprio a causa dell’Eczacibasi, che batté Busto nella finalissima della Champions 2015 disputata a Stettino. Come da regolamento invece, in caso di successo per 3-0 o 3-1 delle padrone di casa, si dovrà invece disputare il temuto e decisivo golden set per stabilire la semifinalista.

La farfalla tigre Giulia Leonardi – unica reduce della finalissima di Stettino, tra le bustocche – presenta così la partita con l’Eczacibasi: «Il pensiero del return match di giovedì a Istanbul non ci è mai uscito dalla testa: sarà una gara difficilissima, loro recupereranno probabilmente diverse atlete e giocare in quel palazzetto non è mai semplice. In ogni caso noi siamo pronte e cariche: faremo il massimo per passare questo turno».

Eczacibasi VitrA Instanbul – Unet e-work Busto Arsizio

Eczacibasi VitrA Istanbul: 1 Memis, 2 Sebnem Akoz, 3 Boskovic, 4 Arici, 5 Atlier, 6 Sahin, 7 Baladin, 8 Guveli, 9 Thomson, 10 Buzlutepe, 11 Ogbogu, 12 Sahin, 13 Mirkovic, 14 Durul, 15 Tasdemir, 16 Rigdon, 17 Yildirim. All. Marco Aurelio.

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Arbitri: Kovalchuk Andrii (UKR) – Pashkevich Alexey (RUS)