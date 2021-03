Andiamo a trattare un argomento che non è molto conosciuto e quindi per non rischiare di fare confusione vorremmo prima di capire cosa significa compro widia dal punto di vista tecnico, andiamo a vedere cos’è media e cioè stiamo parlando di un materiale si può chiamare vari modi tra i quali carburo cementato o metallo duro e ha tra le sue caratteristiche il fatto di possedere un enorme durezza e può essere usato in tanti tipi di lavorazione meccanica.16

Molto particolare è l’etimologia del termine e infatti questa parola proviene dal tedesco e significa in maniera letterale duro come il diamante. Una delle sue caratteristiche principali è quella di avere appunto una grande resistenza e cioè stiamo parlando del fatto che non è soggetta a nessun tipo di aggressione, pressione o deformazione e inoltre si caratterizza per la grande densità e durezza.

Una persona che deciderà di acquistare un qualunque componente o un utensile che viene prodotto con questo materiale, potrà beneficiare del fatto che esso sarà molto più resistente di un medio prodotto in acciaio e che avrà la grande capacità di resistere alla temperatura di taglio molto alta.

Un’altra cosa molto importante che dobbiamo ricordare è il fatto che un utensile prodotto col materiale Widia si può usare in maniera proficua per andare a lavorare molti tipi di materiali, tra i quali possiamo citare il titanio, il metallo il vetro e legno.

Anche la produzione di questo materiale è molto particolare perché si basa su un processo che viene chiamato dagli esperti sinterizzazione e che è molto particolare perché nell’attuazione si andrà a mescolare prima il cobalto poi il il carburo, mentre la seconda fase è collegata al fatto che questi materiali verranno pressati attraverso temperature molto alti e così facendo si andranno a formare delle particelle di carburo di tungsteno ,che verranno a loro volta inglobate da una matrice con l’obiettivo finale di andare a formare un unico blocco. Quindi chi ha intenzione di conoscere un materiale così importante. che venne usato per la prima volta da un’azienda tedesca che si chiama gruppo tantissimi anni fa e cioè nel 1927. dovrà andare a informarsi con persone esperte del settore.