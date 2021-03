Il dialogo tra genitori e figli ai tempi del Covid

Venerdì 26 marzo sulle pagine facebook di Acel Energie, Enerxenia e Aevv Energie, il nuovo videocontributo di Gianluca Castelnuovo, docente di Psicologia Clinica alla Cattolica di Milano, sul disagio giovanile.

Nel primo video si è affrontato il tema di come dare sicurezza ai nostri giovani in un clima di forte incertezza, come questo che stiamo vivendo. Venerdì prossimo si parlerà di come favorire il dialogo coi nostri figli in un contesto familiare di convivenza forzata.

Il ciclo è stato voluto da Acel Energie quale concreto segno di attenzione per le famiglie nei mesi della pandemia e delle conseguenti restrizioni che, tra didattica a distanza e socialità mancata, penalizzano le giovani generazioni.

«Il futuro che ci aspetta è ancora incerto: è quindi importante capire come gestire in casa le informazioni sul Covid-19 e trasmettere la giusta energia ai nostri figli, aiutandoli nell’affrontare la stanchezza e le incertezze» precisa l’azienda, storico punto di riferimento territoriale per le forniture di luce e gas, attento ai bisogni e alle aspettative delle comunità locali.

Gli interventi del professor Castelnuovo, postati appunto ogni venerdì sulla rete social, restano poi a disposizione sui siti internet dei tre marchi di Acel Energie.

L’iniziativa è sostenuta da enti e istituzioni dei territori in cui opera la società.