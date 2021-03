In dieci giorni vaccinati 6500 over80 negli ospedali di Varese e Como

In dieci giorni vaccinato circa l’11% degli over 80enni lombardi che si è registrato al portale di Regione Lombardia per la fase vaccinale 1 ter.

Le adesioni sono state 543.477 ( degli oltre 761.000) di queste 337.264 sono state effettuate tramite il portale, 178.891 sono state effettuate dai farmacisti e 27.322 dai medici di medicina generale.

Fino a ieri, domenica 28 febbraio, in Lombardia sono state erogate 61.615 dosi a cui si aggiungono 38 richiami.

Nella sola giornata di domenica sono state somministrate 6.933 dosi di vaccino anti-Covid.

Nel territorio di Ats Insubria ( le Asst Sette Laghi, Lariana e Valle Olona) ieri, domenica, sono stati convocati 163 over 80 (la Sette Laghi ne ha effettuati 142) a cui si sono aggiunti 543 professionisti delle aree sanitarie coinvolte nella fase 1bis. Si tratta del dato regionale più basso se sia escludono Sondrio e Pavia che non hanno vaccinato.

In 10 giorni, nelle sedi vaccinali varesine e comasche sono stati sottoposti alla prima dose 6572 ultraottantenni mentre sono 531 gli over che hanno già ricevuto il richiamo.

Intanto questa mattina hanno aperto le sedi vaccinali periferiche della Sette Laghi: Angera, Luino e Tradate.