Esordio in casa per l’Amca Elevatori che vuole la prima vittoria

Rinviato il primo incontro, perso il secondo, l’Amca Elevatori Varese ha ora voglia di rompere il ghiaccio e portare a casa i primi due punti nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. La squadra di coach Fabio Bottini ci proverà sul campo di casa, il PalaCusInsubria di via Monte Generoso, contro l’Olympic Alitrans Verona.

Il match, rigorosamente senza pubblico, si disputerà a partire dalle 16,30 di sabato 20 marzo ma i tifosi potranno seguirlo in diretta sulla pagina Facebook della HSV. I biancorossi dovranno di nuovo rinunciare al proprio attaccante principe, Gabriele Silva, fermato dal contagio e in attesa di un “via libera” che potrebbe arrivare per settimana prossima. L’obiettivo della Handicap Sport però è chiaro: iniziare a vincere per inseguire uno dei primi due posti del girone a quattro, in modo da accedere alla seconda fase del torneo.

Attenzione però a Verona che dopo la sconfitta all’esordio con Vicenza si sono rifatti battendo nettamente Brescia. L’Amca parte ugualmente favorita ma guai a distrarsi e guai a ripetere la prestazione ai tiri liberi della scorsa settimana, visto che dalla lunetta i biancorossi hanno sprecato l’impossibile.