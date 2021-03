Estratti i primi 10 vincitori della “Lotteria Scontrini”

Dieci premi da 100 mila euro ciascuno. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha estratto e pubblicato i primi 10 vincitori della “Lotteria Scontrini”. L’Adm ha pubblicato sul proprio profilo Twitter i 10 codici che si sono aggiudicati il premio nel mese di febbraio.

I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio. Sono oltre 4 i milioni gli italiani che, secondo i dati del ministero dell’Economia, hanno richiesto il codice per poter partecipare alla prima estrazione mensile, riservata agli scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio. Le transazioni valide hanno toccato i 17 milioni, per un totale di 535 milioni di biglietti che competeranno per i 10 premi in palio da 100mila euro ciascuno.

La lotteria degli scontrini nei negozi, per ora, “è un flop”. Lo afferma Confesercenti e lo riporta Ansa.it, secondo cui “solo il 6% circa dei clienti, in media, chiede di partecipare”. Nelle attività commerciali ‘l’effetto lotteria’ si è sentito solo nella fase iniziale, per attenuarsi quasi immediatamente in seguito alle nuove restrizioni, sottolinea l’associazione in vista della prima estrazione in programma oggi. Ma a pesare sono, probabilmente, “anche le scarse possibilità di vincita: una probabilità su 53 milioni. Un biglietto di una qualsiasi lotteria ‘normale’, che di solito offre una possibilità su 10/11 milioni, è un migliore investimento”.