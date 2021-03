Finisce l’era Bianchi: Stefano Gualandris è il nuovo referente della Lega in provincia di Varese

“Di concerto con il nostro segretario Matteo Salvini, ho scelto Stefano Gualandris quale nuovo referente provinciale della Lega di Varese.” Lo annuncia il coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier Fabrizio Cecchetti.

Che aggiunge: “Gualandris prende il posto di Matteo Bianchi che ringrazio a nome di tutta la Lega Lombarda per l’ottimo lavoro svolto in questi anni otto anni e mezzo da segretario provinciale della Lega di Varese, incarico che ha ricoperto con grande impegno e passione quotidiana. Ringrazio quindi l’amico Matteo Bianchi e rivolgo i miei auguri di buon lavoro a Gualandris, che ben conosce la realtà amministrativa e politica del territorio varesino”.

“Ho avuto l’onore e il privilegio – sottolinea il segretario uscente Matteo Bianchi – di ricoprire l’incarico di segretario provinciale di Varese per otto anni e mezzo: un tempo lunghissimo in politica, per cui io per primo ho ritenuto che fosse necessario avere un nuovo referente provinciale, pur garantendo una continuità negli obiettivi e nella nostra linea. Vogliamo continuare ad avere una Lega che sia egemone sul territorio provinciale anche in vista delle prossime elezioni Amministrative così importanti nel territorio varesino. Traccio un bilancio positivo di questa mia esperienza al vertice della segreteria provinciale, anche in termini di risultati conseguiti, perché in questi ultimi anni siamo riusciti a tornare ad avere, come centrodestra trainato dalla Lega, la maggioranza di sindaci a livello provinciale e questo ci ha permesso di esprimere l’attuale presidente della Provincia di Varese.”

A raccogliere il testimone politico sarà lo storico militante ed esponente varesino Stefano Gualandris. “Il mio sarà un mandato in continuità con quanto fatto in precedenza da Bianchi, vogliamo proseguire quest’ottimo lavoro. Chiaramente ora la priorità è quella vincere nei grandi comuni che andranno al voto, vogliamo mantenere quelli dove siamo uscenti come centrodestra come Gallarate o Busto Arsizio, e naturalmente puntiamo a riconquistare il nostro capoluogo, Varese, per tornare a garantire ai varesini il buon governo leghista”.

La Lega in provincia di Varese si è appena data una nuova organizzazione soprattutto in vista delle campagne elettorali che porteranno il prossimo autunno al rinnovo delle città più importanti della provincia (ne avevamo scritto qui). In sintesi questa è la mappa dell’organizzazione provinciale del partito di Salvini: