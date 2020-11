La Lega provinciale si riorganizza in vista di elezioni e congressi a lungo rimandati

Erano già stati rinviati e poi annunciati per l’inizio del 2020 ma, complice il complicato quadro politico e l’arrivo della pandemia, i congressi locali della Lega non si sono potuti svolgere. Così, in vista delle prossime scadenze elettorali e di una rimandata stagione congressuale, la Lega provinciale si riorganizza sul territorio con nuovi ruoli ma sempre sotto la guida del commissario ad interim Matteo Bianchi, il quale avrà anche il compito di traghettare ai congressi dopo una segreteria lunga quasi nove anni.

A livello territoriale sono stati individuati referenti locali con compiti di territorialità comunale, mentre è da segnalare l’ingresso in struttura di Alberto Barcaro come responsabile amministrativo, oltre a Riccardo Guzzetti come responsabile dei giovani.

Le due novità importanti e sostanziali sono l’individuazione di un responsabile delle segreteria politica dipartimentale nella figura di Isabella Tovaglieri e di tre referenti sub-provinciali, che avranno compiti di coordinamento di sezioni ed enti locali, nelle persone di Mirko Reto, Giuseppe Longhin e Andrea Tomasini, rispettivamente per il Nord, Centro e Sud della Provincia.

COORDINAMENTO PROVINCIALE

BIANCHI MATTEO – referente provinciale e responsabile rapporti con i media locali

DI PIETRO CARLO – responsabile amministrativo

PORETTI EMANUELE – coordinamento provinciale dei Sindaci e per le attività amministrative locali

BARCARO ALBERTO – coordinamento organizzativo

COORDINAMENTI OPERATIVI TERRITORIALI

RETO MIRKO – referente organizzativo ed enti locali Varese NORD (Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Cantello, Caravate, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, , Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varese e Viggiù).

LONGHIN GIUSEPPE – referente organizzativo ed enti locali Varese CENTRO (Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Cassano Magnago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Fagnano Olona, Gallarate, Galliate

Lombardo, Gazzada Schianno, Golasecca, Gornate Olona, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Osmate, Ranco, Sesto Calende, Somma Lombardo, Solbiate Arno, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Varano Borghi, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate e Vizzola Ticino).

TOMASINI ANDREA – referente organizzativo ed enti locali Varese SUD (Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, Ferno, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Uboldo).

SEGRETERIA POLITICA

TOVAGLIERI ISABELLA – coordinamento dipartimenti tematici (agricoltura, turismo, protezione civile, ambiente, attività produttive, infrastrutture, medicina di base, cultura, prevenzioni emergenze, sostegno tecnico ai sindaci, economia, innovazione tecnologica, utilities, rapporti con Svizzera, famiglia, giovani, pianificazione territoriale, trasporti, lavoro, politiche per la montagna, sanità, scuola, asili, sicurezza, immigrazione, sport, università, ecc…)

LEGA GIOVANI

GUZZETTI RICCARDO – coordinatore Lega Giovani