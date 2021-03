Inclusione e sostenibilità: torna la Milano Digital Week

«Sostenibilità, uguaglianza, diritti e inclusione». Questi, nelle parole pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione da Nicola Zanardi, presidente di Hublab e curatore dell’evento, i temi che hanno guidato la stesura del programma della quarta edizione della Milano Digital Week. Una manifestazione che si svolgerà dal 17 al 21 marzo, per il secondo anno consecutivo in forma completamente digitale, alla quale parteciperà anche VareseNews con un evento promosso da V2Media.

«Quest’anno avremo 650 eventi. Abbiamo lanciato una call per raccogliere proposte a dicembre e nel giro di un paio di mesi abbiamo avuto questo tipo di risposta», ha aggiunto. Un successo forte della consapevolezza di quanto «il digitale sia un bene essenziale» maturata durante un anno di pandemia. Ma quella che si aprirà mercoledì prossimo non sarà una celebrazione acritica delle nuove tecnologie.

È vero, lo ha ricordato la manager e scrittrice Silvia Zanella, che dopo un anno di lockdown abbiamo smesso di «parlare di tecnologia in maniera esclusivamente tecnofobica, associandole scenari apocalittici» per cui i robot lavorano e le persone sono disoccupate. Ma, ha aggiunto l’assessora alla Digitalizzazione del comune di Milano Roberta Cocco, «il digitale deve essere uno strumento di inclusione, non possiamo accelerare su questa transizione senza occuparci allo stesso tempo di includere tutti».

Lo ha ribadito anche Carlo Noseda, presidente di Iab Italia: «non possiamo permetterci che il digitale corra più veloce delle persone, che sia eccellente ma solo per pochi». Nell’ultimo anno queste tecnologie sono entrate sempre di più nella quotidianità di tutti, anche sulla gestione di tematiche delicate come i propri risparmi. «Nel 2020 le operazioni digitali sono aumentate del 30%», ha sottolineato Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo. La sfida è dunque quella indicata da Carlo Mango, consigliere delegato di Cariplo Factory: «dobbiamo legare la trasformazione digitale a uno sviluppo equo e sostenibile».

Ed appunto città equa e sostenibile è il tema che attraverserà il ricco programma dell’edizione di quest’anno della Milano Digital Week. Un programma che vedrà, giovedì 18 a partire dalle 14:30, un’iniziativa promossa da VareseNews. “Varese green: progetti per la mobilità sostenibile” il titolo scelto per raccontare come questo territorio possa candidarsi a diventare elemento centrale di un progetto interregionale di mobilità avanzata che comprende le province di Milano, Monza Brianza, Como, Lecco, Novara e Verbania.

L’evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook di VareseNews oppure a questo link. Non è necessaria la registrazione.