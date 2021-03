La “protesta dei disegni” arriva anche alle scuole primarie di Crenna

Gli insegnanti sono stati ugualmente straordinari nell’applicare le norme di sicurezze e nel garantire al contempo una didattica di qualità, senza snaturare troppo la scuola intesa anche come luogo fondamentale di formazione della personalità. Come genitori non possiamo che ringraziare il corpo docente, che è andato oltre (anche in termini di orari lavorativi) per evitare un ritorno alla DAD.

Per tutti i motivi sopra elencati consideriamo sbagliato e ingiusto che sia la scuola, dunque i bambini, le loro famiglie e gli insegnanti, a pagare il prezzo di comportamenti sconsiderati e irrispettosi delle regole che sono avvenuti al di fuori della scuola.

Ma perché a pagare il prezzo di questi comportamenti devono essere i bambini? Perché la scuola – che ha dimostrato di essere un luogo sicuro e controllato – viene considerata un dettaglio, sacrificabile sull’altare delle scelte politiche? Perché la formazione non viene messa in cima alla lista delle attività da tutelare? E perché le scuole, nel corso di questi oltre 365 giorni di lotta contro la pandemia, non sono state dotate di punti di controllo e tamponi rapidi per individuare immediatamente i casi sospetti di contagio, isolarli e poter proseguire con la didattica in presenza?

Il nostro appello e il nostro gesto simbolico non sono certo contro la scuola, essa stessa vittima di decisioni che la mettono all’ultimo posto. Tutt’altro: siamo dalla parte degli insegnanti e dei dirigenti, che si sono battuti con noi per difendere la DIP (didattica in presenza) come bene primario, diritto fondamentale dei bambini.

Chiudere le scuole dovrebbe essere la misura estrema, ultima, in risposta alla pandemia, a maggior ragione dopo un anno che avrebbe dovuto essere utilizzato dalle autorità amministrative e dai decisori politici per prendere misure che mettessero la formazione in sicurezza in cima alla lista delle priorità.

Chiudere le scuole significa affermare che le giovani generazioni non sono in testa ai programmi della politica e delle amministrazioni, se non solo a parole. Il fatto che la vaccinazione del personale scolastico sia stata messa in coda rispetto ad altre categorie professionali o fasce d’età è un altro segnale sconfortante, di disinteresse nei confronti della scuola.

Notiamo, inoltre, che la nuova chiusura, conseguenza di una decisione della Regione Lombardia e non del governo nazionale, non è accompagnata da misure di sostegno alle famiglie, che, in gran parte, si trovano a dover fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia. La DAD, così come è ora, è iniqua, crea disuguaglianza discriminando le famiglie fragili e amplificando il divario digitale. Inoltre, il peso della chiusura delle scuole ricade sulle spalle di genitori che, in diversi casi, si trovano