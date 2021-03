L’asilo di Venegono è pronto per i LEAD: “Legami a distanza”

Tutto pronto all’asilo San Francesco d’Assisi di Venegono inferiore, dove le insegnanti hanno lanciamo la LEAD ( Legami a distanza), in sostituzione della DAD (didattica a distanza). «Esattamente un anno fa il primo lockdown ha stravolto completamente il nostro modo di insegnare non impedendoci però di mettere ancora più passione e impegno nel nostro lavoro – spiegano le insegnanti -. Purtroppo ad oggi siamo nelle stesse condizioni e così noi insegnati abbiamo colto l’occasione di attuare i canali di comunicazione con le famiglie e i bambini fin da subito attraverso i LEAD “legami a distanza” proposti dalla commissione pedagogica AVASM-FISM che sostituisce l’ormai famosa DAD non appropriata per i bambini fino a 6 anni».

«I LEAD richiedono che la scuola raggiunga tutti i bambini secondo il principio di inclusione, non solo per quelli meno fortunati che non hanno un PC e una connessione internet in casa, i LEAD sono per tutti – proseguono -. Noi insegnanti ci attiveremo per stare vicino il più possibile ai bambini con una telefonata, una mail, una lettera, un lavoretto creato con la “scatola delle sorprese” e non solo. Non serve una connessione per mantenere il contatto ma serve ricordarsi sempre che al centro ci deve essere il bambino. Nonostante queste belle proposte speriamo di poter riabbracciare al più presto tutti i nostri piccoli».