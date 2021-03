Le nuove regole della quarantena scolastica spiegate ai genitori

Con una nota di Ats Insubria inviata alle scuole, e da queste ai genitori, il nuovo cambio di regole nella gestione delle quarantene scolastiche arriva anche alle famiglie.

Le nuove regole, che aggiornano la scorsa modifica ai protocolli di due settimane fa, erano state annunciate ieri, mercoledì 17 marzo, dal Presidente della Commessione Salute in Regione, Emanuele Monti. e che applicano i termini di quarantena più lunghi solo nel caso di “evidenza di varianti o di situazioni che comportano un alto rischio epidemiologico”, valutato caso per caso da Ats.

Le nuove regole sono riassunte come segue.

La quarantena fiduciaria dei contatti di un caso positivo è fissata a 10 giorni con tampone di chiusura negativo o a 14 giorni senza l’effettuazione del tampone (come avvenuto sino a febbraio).

La ricerca dei contatti viene eseguita considerando frequentazioni a rischio nelle 48 ore precedenti la data di contatto col soggetto positivo (come avvenuto sino a febbraio).

Le misure più restrittive previste dalla nota del 02/03/2021 di Regione Lombardia verranno disposte direttamente dal Dipartimento di prevenzione di ATS secondo valutazioni specifiche per evidenza di varianti o di situazioni che comportano un alto rischio epidemiologico.

Per coloro che sono stati raggiunti, sino ad oggi, da un provvedimento di quarantena fiduciaria emesso da ATS secondo le previgenti indicazioni regionali, l’isolamento fiduciario può considerarsi concluso dopo 14 giorni in assenza di sintomi e l’esecuzione del tampone proposto non è strettamente necessaria in considerazione dell’attuale chiusura delle scuole.