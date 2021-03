Lettera aperta di una mamma esasperata

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice dopo l’ordinanza regionale che ha chiuso le scuole.

Buongiorno,

Vi scrivo per poter da voce al mio pensiero:

Sono una mamma di un bimbo di 5 anni, lavoratrice a tempo pieno, ho saputo poco fa che da questa mezzanotte la Lombardia diventerà zona arancione rafforzata, con la conseguente chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Premetto di non essere negazionista, mi rendo perfettamente conto della difficile situazione sanitaria in cui versa il nostro paese ed il resto del mondo, però rimango sconcertata nell’apprendere questa notizia. Ed ecco qui: di nuovo alle prese nel capire dove lasciare i nostri figli. Non sono oggetti ma persone pensanti e capiscono perfettamente la situazione.

Ci troviamo nuovamente costretti a spiegare ai più piccoli perché non possono stare con i loro coetanei, pur essendo loro i più attenti alle disposizioni anti covid; inoltre noi genitori lavorati full time siamo costretti a rimanere a casa utilizzando i congedi parentali, pagati al 50%, lo trovo assurdo e irrispettoso nei nostri confronti.

Da un anno a questa parte non è cambiato nulla e nulla è stato fatto se non accanirsi su bambini, ragazzi e sul mondo dello sport!

Grazie per il tempo dedicatomi una mamma esasperata

Barbara