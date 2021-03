Malnate ha in mente un progetto goloso: diventare “la città del gusto”

Il progetto è ancora in fase embrionale, purtroppo frenato dalla pandemia, ma l’idea di realizzarlo è ben viva nella testa dell’amministrazione comunale: Malnate vuole diventare “La città del Gusto”.

Le basi ci sono: due chef di grande visibilità nazionale come Sergio Barzetti e Roberto Valbuzzi, tanti ristoranti di grande livello come “Cascina Diodona”, “Osteria degli Angeli”, “Locanda del Chirichetto” e molte altre attività che rendono la realtà malnatese un unicum nel mondo della ristorazione.

«Il progetto è per ora lasciato un po’ nel cassetto – spiega il sindaco Irene Bellifemine -, non ce la siamo sentita di portarlo avanti con la pandemia. Auspichiamo però che nei prossimi mesi questa idea possa prendere vita. L’obiettivo è quello di valorizzare territorio con le eccellenze enogastronomiche della città».

«L’idea – prosegue il sindaco – è collegare tutte le realtà del territorio con un contest o una progettazione di quel tipo, che possa metterle a confronto. Una sorta di “gara” su alcune tematiche. Abbiamo abbozzato un’idea da portare avanti con loro. Vorremmo fare un percorso del gusto che sia una vetrina per la nostra città».

Non solo quelle più in vista, ma tutte le realtà culinarie malnatesi verranno prese in considerazione, come spiega la prima cittadina: «Vogliamo coinvolgere tutti i ristoratori malnatesi, non solo quelli più popolari: è giusto dare una possibilità a tutti. Sicuramente è un progetto che vogliamo portare avanti».