“M’illumino di meno”, Somma lancia un concorso di riciclo creativo 

Nel nostro modo di vivere c’è un’evoluzione ecologica da mettere in atto per uscire migliori dalla pandemia. Il Comune di Somma Lombardo aderisce convintamente all’invito che Caterpillar, la nota trasmissione di Radio2, lancia per l’edizione 2021 di “M’illumino di meno”, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili in programma il 26 marzo.

Tema di quest’anno è “Salto di specie”: dalla mobilità all’abitare, dall’alimentazione all’economia circolare, dall’inverdimento delle città alla finanza sostenibile.

Per l’occasione il Comune promuove un concorso di riciclo creativo rivolto a tutti i cittadini, grandi e piccoli, con l’obiettivo di dare vita a nuovi progetti e nuove idee a partire dagli scarti di vetro, plastica, legno, carta, cartone e tessuti. “Quest’anno per il ‘M’illumino di meno’ abbiamo pensato a un’iniziativa divertente che chiama in causa tutti, adulti e ragazzi, a dare il proprio contributo – afferma Edoardo Piantanida, assessore all’Ecologia –. Anziché buttare un oggetto, lo si può trasformare dandogli un nuovo uso”.

Una bottiglia di plastica può diventare una mangiatoia per gli uccelli, i bulbi delle lampadine dei vasi per i fiori. Creazioni come queste possono partecipare alla challenge lanciata dal Comune: per partecipare è necessario inviare foto o video della propria realizzazione a redazione@comune.sommalombardo.va.it. Le migliori verranno messe in votazione sulla pagina Facebook a partire da venerdì 26 marzo, giornata del “M’illumino di meno”. Chi raccoglierà più like riceverà un riconoscimento dall’Amministrazione.