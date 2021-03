Panchine spostate e cassetta dei libri sradicata, i vandali danneggiano il parco di Villa Montevecchio

Uno «sfregio» che ha colpito un luogo pubblico, ma anche l’impegno di chi si era impegnato a farlo più bello: a Samarate il parco di villa Montevecchio è stato violato martedì da un gruppo di ragazzi che ha fatto diversi danni.

Il “caso” era già emerso nell’immediatezza, perché dalla strada una cittadina aveva fotografato il gruppetto di sei ragazzi che spostavano – dopo averla divelta dal terreno – una panchina del parco. Ritrovata oggi all’interno del chiosco neogotico della villa, un angolo appartato dove i ragazzi si sono probabilmente spostati per non farsi vedere (il parco era chiuso al pubblico per disposizioni antiCovid).

«Probabilmente si sono anche assembrati in uno spazio ridotto, violando anche le regole contro il contagio» dice Eliseo Sanfelice, presidente uscente della Fondazione (in liquidazione) che gestisce il parco. «In più hanno portato via la cassetta dei libri installata da Iris e Samarate LovesBooks. Non possiamo essere certi che siano stati loro, ma fino a due giorni fa era al suo posto».

Sanfelice è molto amareggiato per quello che definisce «uno sfregio al volontariato e al bene pubblico», ma anche per le reazioni di chi – sui social – ha sminuito il comportamento dei ragazzi (altri commenti erano invece molto arrabbiati, alcuni anche sopra le righe). Di fatto anche questa incursione porta un bel danno economico al bene pubblico, anche se forse quel che ha ferito di più Samarate è stato lo sradicamento della piccola “casa dei libri”, che era stata installata nel 2018 dalle associazioni Samarate Love Books e da Iris.

Le panchine spostate nel chiosco neogotico, peraltro già segnato dai vandali. Anche la cassetta dei libri è stata sradicata e infilata in una delle finestrelle del piccolo edificio

Il presidente di Iris Francesco Tiziani ha invitato i vandali a un gesto di riparazione: «Avete sottratto un bene alla comunità, abbiatene la consapevolezza e riparate al danno commesso». Per ora non sono emersi elementi utili a individuare gli autori del gesto, su cui indaga la Polizia Locale.