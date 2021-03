Passi avanti per il Polo Culturale di Malnate

Il Polo Culturale è senza dubbio il progetto più grande e importante di Malnate per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Irene Bellifemine, che non a caso ha anche la delega specifica riguardo all’argomento.

Proprio la prima cittadina malnatese fa il punto sull’avanzamento dell’iter che porterà alla nuova struttura comunale, che prevede la nuova biblioteca e tanti spazi per la comunità. Dopo l’affidamento del progetto allo studio piemontese “3+progetti“, il percorso sta proseguendo: «Stiamo firmando il contratto con lo studio – spiega Irene Bellifemine -, con il quale ci sono già stati i primi contatti. Hanno già fatto uno studio del territorio e portano avanti una serie di ragionamenti condivisi».

Al centro del progetto ci sarà la nuova biblioteca, come spiega il sindaco: «Abbiamo avuto un incontro con Antonella Agnoli, esperta di biblioteche, che ci farà lo studio biblioteconomico, importante per capire i contenuti rispetto alle esigenze di Malnate. È un ragionamento fatto anche proponendo i desiderata delle varie consulte, ma faremo anche atri incontri per capire le necessità della cittadinanza».

Riguardo ai tempi dei prossimi interventi: «L’affidamento dei lavori verrà a progettazione conclusa. L’unica strada percorribile, sia per il contratto che per la rigenerazione urbana, è la ristrutturazione dell’edificio (l’ex Alberio, ndr). Il Polo Civico deve “parlare” con tutto il contesto delle strutture limitrofe, anche considerando le aree verdi. Fatto questo passaggio, ci sarà il bando di gara e l’assegnazione per i lavori. Auspichiamo entro inizio 2022 l’inizio delle opere».