Più vicino il “polo civico“ di Malnate: individuato lo studio che progetterà l’opera

È lo studio piemontese “3+progetti“ il vincitore della gara indetta lo scorso dicembre dal Comune di Malnate per individuare lo studio di architettura che si occuperà della realizzazione del Polo civico di Malnate.

Con un curriculum ricco di importati realizzazioni e collaborazioni come la ristrutturazione del Maneggio Chiablese, prestigioso edificio in uso all’Università di Torino o il Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti di Milano , questo studio con sede a Torino ha superato gli altri 7 candidati e potrà ora iniziare a progettare partendo dallo studio di fattibilità che l’amministrazione aveva fatto elaborare a suo tempo mettendo in evidenza le aree di intervento dell’ex Alberio e spazi comunali adiacenti.

Il Polo Civico sorgerà al posto dell’Ex Alberio e darà finalmente a Malnate una vera e ampia biblioteca, oltre ad ospitare una nuova sala consiliare, uno spazio espositivo, sale dedicate alle associazioni e alcuni uffici comunali inerenti a cultura e sociale.