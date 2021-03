Quali sono i benefici del Cbd

Il Cbd, cannabidiolo, è un tema ampiamente trattato di recente dai media di tutto il mondo per via delle sue facoltà curative. Si parla del secondo cannabinoide più presente nella pianta dalla cannabis dopo il Thc: la differenza è che quest’ultimo ha effetti psicotropi, può causare il cosiddetto sballo, mentre il Cbd non presenta questi effetti.

Ecco perché il cannabidiolo è un componente essenziale della cannabis per uso medico: deriva direttamente dalla pianta di canapa, che è una ‘cugina’ della pianta di marijuana. A certificare i suoi effetti è stata proprio l’Organizzazione Mondiale della Sanità, affermando che “Negli esseri umani, il Cbd non mostra effetti indicativi di qualsiasi potenziale di abuso o dipendenza…. Ad oggi, non ci sono prove di problemi relativi alla salute pubblica associati all’uso del Cbd puro.

Usi terapeutici del Cbd

Ad oggi il Cbd è usato per curare diversi disturbi: si parla in particolare dell’ansia, dell’insonnia, oltre che di diverse tipologie di dolori cronici. In sostanza il Cbd non cura direttamente patologie gravi, ma può alleviare i sintomi ad esse connesse: un esempio classico è dato dai dolori da fibromialgia o dalla spasticità muscolare correlata alla sclerosi multipla.

Come si diceva quindi il Cbd è generalmente ben tollerato e considerato sicuro; ma può comunque causare reazioni avverse in alcune persone. Si parla di effetti collaterali che includono ad esempio diarrea, cambiamenti di appetito e peso, fatica. Inoltre il cannabidiolo può interagire con alcuni farmaci, motivo per il quale prima di iniziare ad usarlo è bene rivolgersi semrpe ad un medico.

Come assumere il Cbd

Come si assume il Cbd concretamente? La modalità più nota oltre che la più rapida è quella che prevede l’applicazione di gocce direttamente sotto la lingua così da consentire il transito del Cbd direttamente nel sangue. Oggi d’altra parte reperire il Cbd è facile, sia online che in negozi specializzati ed anche in alcune farmacie.

Ci sono poi altri modi di assumerlo, ad esempio tramite l’olio di Cbd o olio di cannabis: due prodotti affini che presentano alcune piccole differenze a livello di composizione chimica. In particolare, l’olio di cannabis prevede anche la presenza di Thc, il cannabinoide responsabile dell’effetto sballo che influisce sul corpo umano tramite recettori collegati al sistema endocannabinoide.

In sostanza mentre l’olio di Cbd non ha alcun effetto psicotropo, l’olio di cannabis può causare euforia, riduzione dei tempi di reazione, disturbi della memoria ed alterazione dello stato mentale. Motivo per il quale la sua vendita resta comunque non legale.