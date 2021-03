Ruba una tuta Armani e sputa sui carabinieri, 18enne arrestata a Busto

Stava tentando di rubare una costosa tuta Armani e, quando è stata fermata dai carabinieri, ha reagito a calci e sputi per cercare di sfuggire: protagonista una 18enne italiana, finita in manette.

È successo nella serata di venerdì in centro a Busto Arsizio: la 18enne ha tentato, insieme a un’altra coetanea (anche lei italiana) di portare via un costoso capo d’abbigliamento da un negozio, ma è stata individuata per tempo. Quando sono intervenuti i carabinieri, la 18enne ha tentato in ogni modo di sfuggire, a suon di calci e anche sputando. Gli sputi sono un comportamento sempre più diffuso – è successo anche in un altro episodio a Busto, vedi qui – con cui chi viene fermato spesso cerca di approfittare del timore per il coronavirus.

Accusata di resistenza a pubblico ufficiale, la 18enne è stata appunto fermata: l’udienza per direttissima, sabato mattina, ha visto la convalida dell’arresto da parte del giudice.